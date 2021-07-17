У ПАР кількість загиблих через масові заворушення збільшилася до 212 людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Twitter / AJ+
Кількість загиблих через масові заворушення в ПАР зросла до 212 людей. Ще три дні тому повідомлялося про 72 смерті.
Про це пише ВВС.
Зростання кількості смертей повʼязане з посиленням мародерства. Усі загиблі або були учасникам пограбунків (загинули в тисняві), або постраждали від озбройних натовпів.
Мародерство на півдні і сході країни триває. Важка ситуація у провінції Квазулу-Наталь. Поліція та армія намагаються охороняти продовольчі магазини, супермаркети й АЗС, але в Дурбані гостро відчувається дефіцит. У місті розграбовано не менше 800 роздрібних магазинів.
Президент ПАР Сіріл Рамафоса назвав погроми «спланованим нападом на демократію».
«Тепер ясно, що події минулого тижня були навмисним, скоординованим і добре спланованим нападом на нашу демократію. Конституційний лад нашої країни перебуває під загрозою», — сказав він.
Силовики заарештували понад 3 тисячі людей. Влада ПАР кинула 25 тисяч солдатів на боротьбу із заворушеннями.
- Заворушення в ПАР почалися після протестів проти увʼязнення колишнього президента Джейкоба Зуми. 8 липня він здався поліції та почав відбувати 15-місячне увʼязнення за прояв неповаги до суду. Політик отримав покарання за відмову прийти на допит через його можливу причетність до корупції.
- 11 липня у столиці ПАР і великих містах почалися масові погроми.