ДУС призначило тимчасову керівницю «Мистецького арсеналу»

Новини

Мистецький Арсенал

Виконувачкою обов’язків генеральної директорки «Мистецького арсеналу» стала Олеся Островська-Люта. Її призначили в.о., оскільки за результатами конкурсу не вдалось обрати нового керівника, а контракт колишньої директорки закінчився 14 липня.

Про це йдеться на сайті «Мистецького арсеналу».

Державне управління справами оголосило повторний конкурс на цю посаду, тож тимчасово інституцією керуватиме виконувачка обов’язків.

ДУС приймає документи від претендентів на посаду директора «Мистецького арсеналу» упродовж 30 календарних днів із дня оголошення конкурсу. Сам конкурс триватиме не більше двох місяців з дня оголошення.

Нагадаємо, 6 липня конкурсна комісія не змогла обрати нового директора «Мистецького арсеналу». Під час голосування жодна з кандидатур не отримала необхідних пʼять балів. Найбільшу кількість голосів — 4 з 9 — отримав ексміністр культури 2010 — 2012 років Михайло Кулиняк. Олеся Островська-Люта отримала три голоси, по одному голосу отримали Наталія Заболотна та Ірина Кислян.