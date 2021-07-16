Німеччина відкрила кордони для українців
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Markus Spiske / Unsplash
Німеччина дозволила українцям з 18 липня безперешкодно вʼїжджати на свою територію.
Про це повідомляється на сайті федерального міністерства внутрішніх справ.
Окрім України, у списку країн, громадяни яких можуть безперешкодно в’їжджати до Німеччини, вказані Саудівська Аравія (дозвіл від 18 липня), Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Молдова, Канада, Австралія, Ізраїль, Південна Корея, Бруней, Японія, Йорданія, Катар, Косово, Ліван, Макао, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Сербія, Сінгапур, Тайвань, США, а також Гонконг.
Водночас громадяни інших країн можуть потрапити до Німеччини лише у разі повного щеплення від коронавірусу, або якщо їх перебування на території країни обґрунтовано поважними причинами.
Зауважимо, туристи зобов’язані надавати актуальний негативний тест на коронавірус під час перетину кордону.
- 14 липня Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців.
- 15 липня Словенія дозволила в’їзд до країни вакцинованим туристам із України та тим, хто має негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус чи довідку про одужання. Наступного дня Хорватія також спростила умови вʼїзду для українських туристів.