У Китаї учнів з невакцинованих сімей не пускатимуть до школи
- Автор:
- Софія Телішевська
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Kyodo News / Contributor
У Китаї місцева влада в багатьох регіонах оголосила, що не пускатиме учнів до школи, якщо хтось із членів їхніх сімей не вакцинувався від коронавірусу.
Про це повідомляє ВВС.
Окремі міста заявили, що повна вакцинація необхідна і для відвідування громадських місць. Таким чином Китай намагається досягти поставленої раніше мети — 64% вакцинованих громадян уже до кінця 2021 року.
«Ті, хто ще не зробив щеплення, мають поспішити, аби це не вплинуло на повернення вашої дитини до школи», — йдеться в заяві китайського міста Бейлю.
Аналогічні директиви оприлюднили й провінції Цзянсі та Хенань. Мовляв, лише ті учні, родини яких повністю вакциновані, зможуть восени повернутися до навчання.
А от у місті Ханьчен (провінція Шеньсі) влада заявила, що нещепленим людям заборонять відвідувати готелі, ресторани та будь-які розважальні заклади.
Утім, китайці вважають таке рішення несправедливим.
«Спершу вони казали, що щеплення будуть добровільними. Зрештою виявляється, що вони стають обовʼязковими», — пишуть користувачі Weibo.
Водночас центральна влада КНР заявляє, що вибір усе ж поки залишається за громадянами, а посадовці просто мотивують людей.
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