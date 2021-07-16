Немовляті з Одеси з рідкісною генетичною хворобою зробили укол найдорожчим у світі препаратом, на який збирали гроші всією Україною
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Віталій Свічинський / Facebook
Семимісячний Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували рідкісну генетичну хворобу – спінальну мʼязову атрофію (СМА) першого типу, отримав у США укол найдорожчим у світі препаратом Zolgensma.
Про це повідомляється на сторінці «Діти ми встигнемо» у Facebook.
«Дмитрик Свічинський отримав заповітний укол Zolgensma», — йдеться у повідомленні.
Наразі родина перебуває у дитячій лікарні у місті Сан-Антоніо (США), де після ін’єкції на хлопчика чекає двомісячний курс реабілітації.
- 21 травня стало відомо, що родина Свічинських зібрала необхідну суму — $2,05 мільйона, це сталося за рекордні 80 днів. Після цього родина почала збирати документи для виїзду до США. Для збору коштів батьки та команда волонтерів організовували різні заходи, гроші надсилали з усього світу. Останній внесок надійшов в середині травня — анонімний благодійник надіслав майже $500 тисяч.
- Через два місяці від початку збору коштів клініка зі США погодилася зробити знижку в $250 тисяч.
- Дмитро Свічинський народився 30 листопада 2020 року, вже у грудні батьки помітили, що в дитини зник тонус м’язів у всьому тілі, також почала деформуватися грудна клітка. Лікарі діагностували у дитини СМА, більшість дітей із таким діагнозом не доживають до двох років.