Рада остаточно ухвалила законопроєкти Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності Збройних сил.

Про це пише пресслужба Ради.

За законопроєкт № 5557 проголосували 313 нардепів, а за № 5558 — 312.

Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії та відповідної підготовки громадян.

Згідно із документом, тероборона буде складатися з двох компонентів: військового (бригади тероборони у складі ЗСУ) і добровольчого, який буде включати добровольчі підрозділи територіальних громад.

Сили територіальної оборони Збройних сил будуть складатися з командування, регіональних управлінь та бригад тероборони.

Бригади будуть формуватися в кожній зоні територіальної оборони (області) і додатково в кожному місті з чисельністю населення понад 900 тисяч жителів. Батальйони бригад — у кожному районі тероборони (адміністративному районі) і додатково в обласних центрах.

Другий законопроєкт на тлі створення Сил територіальної оборони збільшить чисельність ЗСУ на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч). На одну тисячу осіб збільшиться чисельність Сил спеціальних операцій для створення опору.

У мирний час в Силах тероборони служитимуть контрактники й офіцери-призовники, а в особливий період — військовозобовʼязані та резервісти. Добровольчі формування теж можуть служити в цих силах.