Рада остаточно ухвалила законопроєкти Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності Збройних сил.
Про це пише пресслужба Ради.
За законопроєкт № 5557 проголосували 313 нардепів, а за № 5558 — 312.
Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії та відповідної підготовки громадян.
Згідно із документом, тероборона буде складатися з двох компонентів: військового (бригади тероборони у складі ЗСУ) і добровольчого, який буде включати добровольчі підрозділи територіальних громад.
Сили територіальної оборони Збройних сил будуть складатися з командування, регіональних управлінь та бригад тероборони.
Бригади будуть формуватися в кожній зоні територіальної оборони (області) і додатково в кожному місті з чисельністю населення понад 900 тисяч жителів. Батальйони бригад — у кожному районі тероборони (адміністративному районі) і додатково в обласних центрах.
Другий законопроєкт на тлі створення Сил територіальної оборони збільшить чисельність ЗСУ на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч). На одну тисячу осіб збільшиться чисельність Сил спеціальних операцій для створення опору.
У мирний час в Силах тероборони служитимуть контрактники й офіцери-призовники, а в особливий період — військовозобовʼязані та резервісти. Добровольчі формування теж можуть служити в цих силах.
- У першому читанні ці документи Рада схвалила наприкінці червня. Тоді за них також проголосували понад 300 нардепів.
- У березні Рада прийняла закон про призов резервістів. Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в «особливий період» резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців). Також він передбачає низку нововведень.