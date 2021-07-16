У Києві зафіксували другу поспіль рекордну «тропічну» ніч
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Funk Dooby / Flickr
У Києві ніч на 16 липня виявилась найтеплішою за 141 рік — мінімальна температура не опустилась нижче +24,4 °С.
Про це вранці 16 липня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Укгідрометцентр уточнює, що це у столиці друга поспіль рекордна «тропічна» ніч — вона вважається «тропічною», коли температура протягом темного періоду доби не опускається нижче +20 °С.
Нагадаємо, що з наступного тижня (з 19 липня) спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С.
- В останні кілька тижнів майже в усій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі. Північна Європа, Канада та США потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей.
- Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що в Києві ніч проти 15 липня стала найтеплішою за останні 140 років. Від початку календарного літа у столиці зафіксували вже 12 температурних рекордів.