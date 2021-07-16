У Києві зафіксували другу поспіль рекордну «тропічну» ніч

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Funk Dooby / Flickr

У Києві ніч на 16 липня виявилась найтеплішою за 141 рік — мінімальна температура не опустилась нижче +24,4 °С.

Про це вранці 16 липня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Укгідрометцентр уточнює, що це у столиці друга поспіль рекордна «тропічна» ніч — вона вважається «тропічною», коли температура протягом темного періоду доби не опускається нижче +20 °С.

Нагадаємо, що з наступного тижня (з 19 липня) спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С.