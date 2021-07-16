У Німеччині після повені понад тисяча людей вважається зниклими безвісти

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Chris Gallagher / Unsplash

На Заході Німеччини приблизно 1 300 людей вважаються зниклими безвісти. У результаті повеней загинули не менше 70 людей.

Про це увечері 15 липня повідомила районна адміністрація округу Арвайлер. Люди саме з цього округу зникли.

Тільки в одному районі міста Бад-Нойенар-Арвайлер провели понад тисячу рятувальних операцій.

«У звʼязку з природною катастрофою в окрузі є нові жертви. Крім того, наразі вважаємо, що є майже 1,3 тисячі зниклих безвісти», — йдеться в повідомленні влади. Поки неможливо зробити остаточні висновки через «складну обстановку».

Що стосується сусідньої Бельгії, яку також частково підтопило, то там загинули щонайменше 11 людей, пише BBC.

Повені у Німеччині і Бельгії почались через зливи. Дощі у Бельгії почалися вночі з 14 на 15 липня. Повені у країні оцінюються як найсильніші з початку століття. За останню добу (15 липня) випала півторамісячна норма опадів. У Німеччині зливи тривають з 12 липня. Зараз також рівень води піднімається в окремих районах Нідерландів, Франції та Швейцарії.