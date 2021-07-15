В Україні на прохання виробника змінили вимоги до зберігання вакцини Pfizer
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Виробник вакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних регуляторних органів з охорони здоров’я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї вакцини: дозволити зберігати нерозведений препарат за температури від +2 °C до +8 °C протягом місяця — замість 5 днів.
Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України 15 липня.
Тож, відповідно до нових рекомендацій, цю вакцину можна безпечно зберігати у пунктах щеплень у звичайних холодильниках, при температурі від +2 °C до + 8 °C, протягом одного місяця. Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає пізніше 30 квітня 2021 року.
- 14 липня стало відомо, що до Харкова партію вакцини Pfizer доставили з грубим температурним порушенням, через що 9 360 доз було зіпсовано. На відео видно, що партія вакцини надійшла в ящику без холодильних елементів, в якому температура +10 °C. Зіпсовані дози повернули постачальнику, повідомивши про ситуацію Міністерство охорони здоровʼя, і не ставили їх на облік. Використовувати ці дози для вакцинації не будуть.