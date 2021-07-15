У Росії помер артист і музикант Петро Мамонов. Він був у комі через коронавірус

Новини

У Росії помер артист, музикант і творець гурту «Звуки Му» Петро Мамонов.

Про це Інтерфаксу повідомила його дружина.

Мамонов помер у віці 70 років, перебуваючи у штучній комі в лікарні під Москвою. У кінці червня його госпіталізували в лікарню з коронавірусом і підключили до апарату ШВЛ. Його стан оцінювали як тяжкий — у нього було уражено 87% легенів.