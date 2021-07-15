СБУ: З України в Росію намагалися переправити комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24
- Автор:
- Костя Андрейковець
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СБУ
Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ завадили незаконному вивезенню в Росію комплектуючих до ударного бойового вертольоту Мі-24.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Правоохоронці затримали контрабандистів в Харківській області майже на самому кордоні. У них вилучили запчастини до штурмової авіації і документацію.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 333 КК (порушення порядку міжнародних передач товарів, що підлягають держекспортному контролю). Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Вилучені матеріали направлені на експертизу.
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