СБУ: З України в Росію намагалися переправити комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24

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СБУ

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ завадили незаконному вивезенню в Росію комплектуючих до ударного бойового вертольоту Мі-24.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали контрабандистів в Харківській області майже на самому кордоні. У них вилучили запчастини до штурмової авіації і документацію.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 333 КК (порушення порядку міжнародних передач товарів, що підлягають держекспортному контролю). Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Вилучені матеріали направлені на експертизу.