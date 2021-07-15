На аукціоні продадуть один з капелюхів Наполеона. Очікують за нього отримати €600 тисяч

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На аукціоні дому Sothebyʼs зʼявиться одна з характерних чорних фетрових капелюхів Наполеона, які він носив під час нищівної поразки Росії у 1807 році. Про це повідомляє The Guardian.

Ідеться про шляпу-двокутівку. Вважається, що Наполеон носив її, коли підписував Тільзитський мир, який розділив континентальну Європу на різні зони французького і російського впливу. Ціна лоту — від €400 тисяч до €600 тисяч. Тільки 19 двокутівок були ідентифіковані як ті, що належать Наполеону. Більшість з них знаходяться у музейних колекціях.

Також у продажу буде посмертна маска на основі оригінального зліпка, який зняли лікарі. Ціна також від €400 тисяч до €600 тисяч.

Аукціон відбудеться з 15 по 22 вересня, буде близько 100 лотів: картини, скульптури, столове срібло, меблі, порцеляна, прикраси, фотографії, а також памʼятні речі.

Нагадаємо, що Наполеон помер у віці 51 року у вигнанні на британському острові Святої Єлени у травні 1821 року. Його останніми словами були: «Франція, армія, глава армії, Жозефіна». Коли він відчув, що незабаром помре, на його прохання його вдягнули у форму фельдмаршала, з черевиками і шпорами і поклали на ліжко, на якому він звик спати.