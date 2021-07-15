Словенія відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

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Flickr / Mark Shepherd

Уряд Словенії дозволив в’їзд до країни вакцинованим туристам із України та тим, хто має негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус чи довідку про одужання.

Відповідна інформація міститься на сайті МВС країни.

Для українців в’їзд до країни можливий за умови надання негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, зробленго перед в’їздом, або довідки про одужання від хвороби.

Також вʼїхати можна із сертифікатом про вакцинацію. Словенія визнає сертифіковані в ЄС вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), а також у ВООЗ (Covishield, CoronaVac, Sinopharm). Країна визнає і російський препарат «Супутник V».