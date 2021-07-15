В Україні за добу вакцинували майже 110 тисяч людей та виявили 623 нові випадки COVID-19

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За добу в Україні медики вакцинували 108 759 людей, першу дозу отримали 61 580 людей, а повністю імунізовані — 41 179.

Про це інформує МОЗ.

Станом на 14 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 804 621 людина.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату отримали 2 476 632 людини, а дві дози — 1 258 703 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Крім того, упродовж доби в Україні виявили 623 нові випадки COVID-19, зокрема захворіли 37 дітей та 12 медпрацівники.

За даними МОЗ, госпіталізували 387 людей, одужали — 589, померли — 20.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 242 868 випадків зараження коронавірусом. При цьому 52 685 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 179 665 — одужали.