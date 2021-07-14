Німеччина заплатить жінці €23 тисячі компенсації — за «неприйнятний дитячий садок», який був далеко від дому

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Isa KARAKUS / Pixabay

У Німеччині держава повинна виплатити жінці €23 тисячі за те, що дитячий садок, у якому місце надали її дитині, був занадто далеко від будинку. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Садочок для сина дали не поруч з будинком і не біля роботи. Жінці довелось щоденно відвозити туди дитину на машині — на дорогу вона витрачала приблизно дві години (з урахуванням заторів).

Потім вона подала до суду на громаду, яка розподілила сина у той садок, і виграла справу. Суд у Франкфурті-на-Майні постановив, що їй повинні виплатити €23 тисячі компенсації за те, що держава не змогла надати їй та її сину прийнятний дитячий сад. Суд наголосив, що садочок має відповідати індивідуальним потребам дитини та батьків «у часі та просторі». Також через щоденні поїздки туди-сюди жінка втратила частину прибутку.

Про те, що дитині потрібно місце в садку, вона повідомила громаді відразу після народження сина. При цьому жінка у своїй заяві вказала не одну установу, а відзначила всі дитячі садки поблизу дому і роботи.