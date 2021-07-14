Кабмін схвалив підвищення пенсій військовим і правоохоронцям: майже 400 тисяч пенсіонерів отримають доплати
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Кабінет міністрів призначив додаткові пенсійні виплати майже 400 тисячам військових та працівників інших правоохоронних органів.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 липня.
«Через недосконалість законодавства з 2018 року велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації, що створило дисбаланс щодо пенсійного забезпечення, коли одні категорії громадян підпадають під індексацію, а інші — ні. Сьогодні цю ситуацію ми виправили», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривні, а щомісячна доплата — 2 тисячі гривень.
За словами Шмигаля, також передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність, — на майже 700 гривень.
Зазначимо, представники Міністерства соцполітики вийшли пояснити ситуацію до мітингувальників під Кабміном — їх зустріли криками «Ганьба!» Посадовці уточнили, що перерахунок виплат стосуватиметься не всіх.
Наразі постанову Кабміну з усіма розрахунками має розглянути комітет Верховної Ради з питань бюджету. Протестувальники вирішили призупинити акцію протесту і погодилися створити робочу групу, яка працюватиме з урядом. Водночас запевнили, що готові знову вийти на вулицю.
- Уранці 14 липня біля Верховної Ради почалася всеукраїнська масова акція протесту ветеранів — пенсіонерів усіх правоохоронних органів, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій. Депутати до них не вийшли, тому мітингувальники прорвалися через паркан та кордон Нацгвардії, намагаючись прорватися до Верховної Ради, почалася штовханина.
- Згодом протестувальники пішли від будівлі парламенту до Кабміну.
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