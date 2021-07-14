Рада ухвалила другий ключовий закон для судової реформи. Нардепи підтримали важливу поправку

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5068 про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а також діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП.

За відповідне рішення проголосували 259 нардепів.

224 голоси дала фракція «Слуга народу», 16 голосів — «Голос» та 14 голосів — група «Довіра».

Законопроєкт передбачає, що у складі ВРП буде створено новий інститут — автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти всі скарги на суддів.

Також буде створено Етичну раду, до якої увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів. Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду. Якщо Етична рада визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування — з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.

Водночас нардепи підтримали ключову поправку № 733, яка удосконалює попередню процедуру. Після визнання Етичною радою будь-якого члена ВРП недоброчесним суб’єкт його висування матиме лише три місяці, щоб відреагувати на це — або звільнити члена ВРП або залишити його на посаді. Якщо ж з’їзд адвокатів/суддів, конференція прокурорів і т. ін. за цей час не розглядають це питання, то член ВРП автоматично звільняється.

Вища рада правосуддя — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Лише ВРП має право на призначення або звільнення суддів, на винесення суддям різних покарань, на надання згоди на затримання судді і т. ін. До складу ВРП входить 21 член, яких обирають з’їзд суддів (10 членів), президент (2), Верховна Рада (2), з’їзд адвокатів (2), конференція прокурорів (2), з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ (2). Також членом ВРП за посадою є голова Верховного суду.