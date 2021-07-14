На Тайвані за пʼять годин сталося 30 землетрусів

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У східній частині Тайваню 13 липня з 06:52 до 11:59 за місцевим часом сталося 30 землетрусів.

Про це повідомляє Focus Taiwan.

Магнітуда підземних поштовхів коливалася з 2,9 до 5,2, а надпотужний поштовх зафіксували на глибині у 5,9 км.

Наразі немає інформації про постраждалих чи загиблих, але в деяких районах міста Хуалієн пошкоджено будинки.

Місцевий сейсмолог Чен Куо-Чанг зазначив, що така ситуація є незвичною для регіону — мовляв, землетруси трапляються, але не в такій кількості за достатньо короткий проміжок часу.

Тайвань розташований у так званому Тихоокеанському вогняному кільці — зоні високої сейсмічної активності.