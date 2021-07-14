ВООЗ: Штам коронавірусу «Дельта» циркулює у 111 країнах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Plastifikator x «Бабель»
Мутований штам коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії, циркулює щонайменше у 111 країнах і територіях.
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоровʼя.
Штам «Альфа», який походить з Великої Британії, зафіксували у 178 країнах та територіях, а варіант «Бета» з Південної Африки — у 123 країнах.
Водночас бразильський штам «Гамма» виявили тільки у 75 країнах.
За останній тиждень (з 5 до 11 липня) спостерігалося збільшення кількості нових випадків коронавірусу у світі на 10%, як порівняти з попереднім тижнем. У середньому щодня повідомлялося про понад 400 тисяч випадків проти 370 тисяч за попередній тиждень.
Кількість смертей збільшилася на 3% і сягнула 55 830 летальних випадків.
Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстрували в Бразилії (333 030; зменшення на 9%, як порівняти з попереднім тижнем), Індії (291 789; зменшення на 7%), Індонезії (243 119; збільшення на 44%), Великій Британії (210 277; збільшення на 30%), Колумбії (174 320; зменшення на 15%).
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.