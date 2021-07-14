ВООЗ: Штам коронавірусу «Дельта» циркулює у 111 країнах

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Plastifikator x «Бабель»

Мутований штам коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії, циркулює щонайменше у 111 країнах і територіях.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоровʼя.

Штам «Альфа», який походить з Великої Британії, зафіксували у 178 країнах та територіях, а варіант «Бета» з Південної Африки — у 123 країнах.

Водночас бразильський штам «Гамма» виявили тільки у 75 країнах.

За останній тиждень (з 5 до 11 липня) спостерігалося збільшення кількості нових випадків коронавірусу у світі на 10%, як порівняти з попереднім тижнем. У середньому щодня повідомлялося про понад 400 тисяч випадків проти 370 тисяч за попередній тиждень.

Кількість смертей збільшилася на 3% і сягнула 55 830 летальних випадків.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстрували в Бразилії (333 030; зменшення на 9%, як порівняти з попереднім тижнем), Індії (291 789; зменшення на 7%), Індонезії (243 119; збільшення на 44%), Великій Британії (210 277; збільшення на 30%), Колумбії (174 320; зменшення на 15%).