В Україні за добу вакцинували понад 100 тисяч людей та виявили 547 нових випадків COVID-19

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За добу в Україні медики вакцинували 101 246 людей, першу дозу отримали 57 827 людей, а повністю імунізовані — 43 419.

Про це інформує МОЗ.

Станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 2 415 052 людини, а дві дози — 1 258 703 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Крім того, упродовж доби в Україні виявили 547 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 34 дитини та 23 медпрацівники.

За даними МОЗ, госпіталізували 409 людей, одужали — 797, померли — 25.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 242 245 випадків COVID-19, а від ускладнень, викликаних хворобою, померли 52 665 людей.