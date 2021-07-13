Путін: «Нормандський формат» — не місце для обговорення «Північного потоку — 2»

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «Нормандський формат» не місце для обговорення «Північного потоку — 2». Цими словами президент РФ по суті відповів на пропозицію Володимира Зеленського, яка була озвучена у Німеччині 12 липня.

Про це він розповів в інтервʼю News24 Russia.

«Нормандський формат» або інші подібні формати — це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проєктами як «Північний потік», «Північний потік — 2» або транзит газу через Україну», — заявив Путін.

При цьому він сказав, що Росія дотримуватиметься своїх зобовʼязань і контракту з транзиту газу через Україну навіть після запуску «Північного потоку — 2».