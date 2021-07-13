У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на телевізійну премію «Еммі». Список

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Ryan McGilchrist / Unsplash

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на 73-ю телевізійну премію «Еммі», вони представлені у 24 категоріях. Ось повний список.

Церемонія нагородження відбудеться увечері 19 вересня (о 03:00 за київським часом 20 вересня).

За нагороду у номінації «Кращий драматичний серіал» змагатимуться: «Пацани», «Корона», «Мандалорець», «Поза», «Розповідь служниці», «Бріджертони», «Країна Лавкрафта» і «Це ми».

На нагороду в номінації «Кращий мінісеріал» претендують «Хід королеви», «ВандаВіжен», «Я можу знищити тебе», «Мейр з Істтауна» та «Підземна залізниця».

У номінації «Кращий комедійний серіал» на нагороду претендують «Емілі в Парижі», «Метод Комінскі», «Кобра Кай», «Бортпровідниця», «Тед Лассо», «Чорна комедія», «Pen 15» і «Хитрощі».

Кращою актрисою у драматичному серіалі може стати Олівія Колман і Емма Коррін (обидві — «Корона»), Узо Абуда («Пацієнти»), Елізабет Мосс («Розповідь служниці»), ЕмДжей Родрігез («Поза»), Джерні Смоллетт («Країна Лавкрафта»). У аналогічній чоловічій номінації представлені Джош ОʼКоннор («Корона»), Біллі Портер («Поза»), Стерлінг Браун («Це ми»), Реге-Жан Пейдж («Бріджертони») і Меттью Різ («Перрі Мейсон»).

Кращою акторкою у комедійному серіалі може стати Ейді Браянт («Вискочка»), Кейлі Куоко («Бортпровідниця»), Еллісон Дженні («Мамочка»), Трейсі Елліс Росс («Чорна комедія») або Джин Смарт («Хитрощі»). Кращим комедійним актором може стати Ентоні Андерсон («Чорна комедія»), Майкл Дуглас («Метод Комінскі»), Вільям Х. Мейсі («Безсоромні»), Джейсон Судейкіс («Тед Лассо») або Кенан Томпсон («Шоу Кенана»).