Зеленський вперше поговорив телефоном із головою КНР Сі Цзіньпіном — домовились укласти угоду про безвіз

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Nicolas Asfouri - Pool / Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 13 липня провів першу телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це повідомив Офіс президента.

Очільники держав домовились укласти угоду про безвіз між Україною й Китаєм. Зеленський назвав Китай торговельно-економічним партнером України номер один у світі і зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, висловив готовність Китаю співпрацювати на напрямі «Великого будівництва», а Зеленський наголосив на важливості участі китайських інвесторів у проєктах з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг.

Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу.