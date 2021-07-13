У Тернополі та області щепити препаратом Pfizer будуть тільки на вихідних

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У Тернополі та області вакцину від коронавірусу Pfizer будуть використовувати у центрах масової вакцинації тільки на вихідних.

Про це Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив 13 липня.

Вакцина з суботи, 17 липня, буде доступна усім охочим, але з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями. Ідеться про пункти вакцинації у Тернополі, Чорткові, Бережанах та Заліщиках.

Нагадаємо, що препаратом Pfizer почали щепити у центрах масової вакцинації з 12 липня. Пріоритет надають людям похилого віку та особам, які мають супутні хвороби. Крім того, до кінця липня МОЗ очікує отримати мільйон доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Водночас в Україні щодня працює до двох тисяч пунктів щеплень, де використовують китайську вакцину CoronaVac.