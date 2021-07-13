В Тернополе и области прививать препаратом Pfizer будут только на выходных

В Тернополе и области вакцину от коронавируса Pfizer будут использовать в центрах массовой вакцинации только на выходных.

Об этом Тернопольский областной центр по контролю и профилактике болезней сообщил 13 июля.

Вакцина с субботы, 17 июля, будет доступна всем желающим, но с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Речь идет о пунктах вакцинации в Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках.