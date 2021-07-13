Hubble сфотографував зоряне скупчення в сузірʼї Скорпіона

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Космічний телескоп Hubble сфотографував кульове зоряне скупчення NGC 6380, яке розташоване в сузірʼї Скорпіона на відстані у 35 тисяч світлових років від Землі.

Фото було опубліковано на сайті обсерваторії.

ESA / Hubble images

Скупчення телескоп сфотографував за допомогою універсальної ширококутної камери WFC3, яка може знімати великі ділянки космосу з високим ступенем деталізації.

У верхній частині фотографії можна бачити яскраву зірку HD 159073. Вона найближчий сусід нашої Сонячної системи і розташована на відстані 4 тисяч світлових років від нашої планети.

Скупчення вперше виявив Джеймс Данлоп в 1826 році. Незабаром його кілька разів відкрили інші астрономи, але в 1950 році астроном Девід Теккерей зʼясував, що NGC 6380 — кульове скупчення. Воно значно старше розсіяних зоряних скупчень, має більше зірок і сферичну форму.