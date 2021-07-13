Зеленський під час зустрічі з Меркель наполягав на гарантіях газопостачання окупованого Донбасу після запуску «Північного потоку — 2»

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Україна та Німеччина мають різні погляди щодо будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2». Українська сторона повинна мати гарантії газопостачання на окупований Донбас у разі припинення транзиту газу після запуску газопроводу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі «Україна 30. Гуманітарна політика» 13 липня.

«Я вважаю, що ми довели достатньо аргументів Німеччині. А буде зустріч канцлера разом із президентом Байденом і там будуть обговорювати, що несе «Північний потік — 2»: що він принесе Європі і що принесе Україні, і як гарантувати безпеку, насамперед Україні», — розповів він.

За словами Зеленського, під час зустрічі вони з Меркель багато часу витратили на тему газопостачання окупованих територій.

«Я кажу відверто, якщо ви стверджуєте, що це чисто економіка, а згідно з Мінськими угодами всі захищають і чекають на реінтеграцію Донбасу, і роблять все, щоб там не було жодної катастрофи — екологічної, енергетичної, катастрофи через водопостачання, — тут дуже просто: якщо у нас [в України] не буде газопостачання, не буде транзиту газу, як ці території будуть отримувати? Ось чому це питання не тільки економіки. Тому ми повинні прорахувати всі необережні кроки і мати абсолютно всі гарантії», — наголосив президент, зауваживши, що Україна наразі постачає воду на окупований Донбас.

Окремо Зеленський назвав головну причину відтермінування зустрічі у «нормандському форматі».

«Відпрацьовано кластер — це кроки щодо практичного втілення в життя мінського процесу. Кластер напрацьований німецькою стороною. Погоджений Францією. І ми «за». Він переданий РФ. І ми бачимо, що відтерміновується «нормандська» зустріч через РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо», — сказав він.

Також Зеленський запевнив, що під час зустрічі з Меркель він довів, що Україна виконує все, аби зустріч у «нормандському форматі» відбулася.