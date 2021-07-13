Нардеп Тищенко очікує від Порошенка вибачень за слова про коаліцію з ОПзЖ на Закарпатті. Але очільник облради підтвердив співпрацю

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УНІАН

Народний депутат зі «Слуги народу» Микола Тищенко очікує вибачень від Петра Порошенка за те, що його телеканал звинуватив Тищенка у створенні коаліції з ОПзЖ на Закарпатті. Але очільник облради Олексій Петров підтвердив, що ОПзЖ неофіційно підтримує коаліцію.

Про це йдеться в матеріалі «Бабеля».

Наприкінці червня в обласній раді змінилися голови комісій. Раніше до коаліції зі «слугами» входили партії «Батьківщина», «ЄС» та «Рідне Закарпаття», але після змін комісії очолили представники партій ОПзЖ, «Команда Андрія Балоги», «За майбутнє» та Партії угорців України.

Очільник облради Олексій Петров розповів, що коаліція переформатувалася у бік розширення. Він підтвердив, що неофіційно ОПзЖ підтримує коаліцію.

Сам же Тищенко вважає, що Порошенко має вибачитися перед ним за слова його телеканалу про створення коаліції з ОПзЖ.

«Президент сказав зшивати країну — ми зшиваємо. Розвіємо міф — у цій коаліції немає ОПзЖ. Можливо, Петру Порошенку стане соромно, може, його канал «Прямий» вибачиться за те, що вони сказали, що Тищенко зробив коаліцію з ОПзЖ — це неправда. Тищенко ніякої коаліції не робив — він не має права робити коаліцію. Було б непогано, якби сам Порошенко вибачився перед Миколою Тищенком», — зазначив нардеп Тищенко.

За його словами, представники партії «ЄС» завжди боролися за посади, але коли їх немає — вони не хочуть брати участь у політичному житті.