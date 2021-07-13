Нардеп Тищенко ожидает от Порошенко извинений за слова о коалиции с ОПзЖ на Закарпатье. Но глава облсовета подтвердил сотрудничество

Народный депутат из «Слуги народа» Николай Тищенко ожидает извинений от Петра Порошенко за то, что его телеканал обвинил Тищенко в создании коалиции с ОПзЖ на Закарпатье. Но глава облсовета Алексей Петров подтвердил, что ОПзЖ неофициально поддерживает коалицию.

Об этом говорится в материале «Бабеля».

В конце июня в областном совете сменились председатели комиссий. Ранее в коалицию со «слугами» входили партии «Батьківщина», «ЕС» и «Родное Закарпатье», но после изменений комиссии возглавили представители партий ОПзЖ, «Команда Андрея Балоги», «За майбутнє» и Партии венгров Украины.

Глава облсовета Алексей Петров рассказал, что коалиция переформатировалась в сторону расширения. Он подтвердил, что неофициально ОПзЖ поддерживает коалицию.

Сам же Тищенко считает, что Порошенко должен извиниться перед ним за слова его телеканала о создании коалиции с ОПзЖ.

«Президент сказал сшивать страну — мы сшиваем. Развеем миф — в этой коалиции нет ОПзЖ. Возможно, Петру Порошенко станет стыдно, может, его канал «Прямой» извинится за то, что они сказали, что Тищенко сделал коалицию с ОПзЖ — это неправда. Тищенко никакой коалиции не делал — он не имеет права делать коалицию. Было бы неплохо, если бы сам Порошенко извинился перед Николаем Тищенко», — отметил нардеп Тищенко.

По его словам, представители партии «ЕС» всегда боролись за должности, но если их нет — они не хотят участвовать в политической жизни.