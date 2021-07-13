В Україні запрацював сервіс YouTube Shorts — аналог TikTok від Google
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Videvo
В Україні в додатку YouTube запрацював новий сервіс YouTube Shorts. Це аналог соцмережі TikTok, але виробництва компанії Google.
Про це пише Engadget.
Загалом сервіс став доступний у приблизно 100 країнах. На період тестування всі мали змогу дивитися ці короткі відео, але тепер користувачі також мають доступ до інструментів для їхнього створення та редагування.
Користування сервісом доволі схоже на сам TikTok — усі відео можна лайкати, поширювати та коментувати. Перехід між відео відбувається свайпом угору. Водночас компанія передбачила можливість ставити й дизлайки.
- 15 вересня 2020 року відеохостинг YouTube оголосив про запуск сервісу 15-секундних відеороликів YouTube Shorts.
- 5 серпня того ж року соцмережа Instagram запустила додаток Reels, який дозволяє користувачам записувати короткі 15-секундні відеокліпи з музикою або іншим звуком.