Ямайка має намір просити у Великої Британії репарації за колоніальний період
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Ямайка має намір просити у Великої Британії репарації за колоніальний період рабовласництва.
Про це повідомляє Reuters.
Питання про репарації підняв член парламенту Майк Генрі, який виніс на обговорення відповідну петицію. З Британії хочуть стягнути 7,6 мільярда фунтів стерлінгів ($10,5 млрд). Генрі вказував, що ця сума еквівалентна загальній виплаті колишнім рабовласникам, яким імперія компенсувала збитки за втрату рабів.
Міністр спорту і культури Олівія Грандж зазначила, що питання репарацій назріло давно. Петиція вже отримала схвалення Національної ради з репарацій і незабаром буде офіційно зареєстрована після консультацій з генеральним прокурором і юристами. В подальшому цю петицію направлять королеві Єлизаветі II.
Ямайка є частиною Британської Співдружності, а британська королева формально залишається головою держави.
- Британська імперія захопила острів Ямайка в 1655 році, вибивши звідти іспанців. Острів став колонією, в якій почала активно розвиватися работоргівля. За оцінками Національної бібліотеки Ямайки, колоніальна влада пригнала на острів з Африки близько 600 тисяч поневолених. Торгівлю рабами заборонили в 1807 році, а використання їх праці в 1834 році. Британською колонією Ямайка залишалася до 1962 року.