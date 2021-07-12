Канцлер Меркель: Німеччина передасть Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу

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Пресслужба президента України

Канцлер Ангела Меркель заявила, що Німеччина передасть Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу.

Про це вона заявила на спільному брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським 12 липня під час його візиту до Німеччини.

«Україна і Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії. Можемо сьогодні обіцяти Україні до 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок», — заявила Меркель.

Коли саме передадуть вакцину та про який препарат йдеться — поки невідомо.

Нагадаємо, що Німеччина з 25 червня відкрилась для вакцинованих туристів з-поза меж ЄС. Українці туди зможуть вʼїхати, якщо вакциновані наступними препаратами: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca (та її аналог Covishield) і Johnson & Johnson. У цьому переліку немає китайської вакцини CoronaVac, якою роблять щеплення в Україні, адже ЄС досі перевіряє препарат. Для вʼїзду потрібно надати міжнародний сертифікат вакцинації (це не паспорт вакцинації, його можна отримати у сімейного лікаря).