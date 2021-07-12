НАБУ затримало засудженого експрокурора за дачу хабара у $10 тисяч. Його чекає 2 роки колонії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього прокурора Генеральної прокуратури Олександра Матушка, якого засудили до 2 років позбавлення волі за дачу хабара у $ 10тисяч.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Матушко в 2016 році пропонував гроші членам конкурсної комісії НАБУ за схвалення його кандидатури на посаду керівника/заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ.
Його затримали під час передачі грошей в лютому 2016 року, а в квітні направили його справу до суду. Голосіївський районний суд Києва 3 роки не міг прийняти рішення і справу довелося заново розглядати в 2020 році у Вищому антикорупційному суді.
Саме ВАКС у вересні 2020 року виніс вирок Матушку (2 роки вʼязниці). У січні 2021 року рішення ВАКС підтвердила Апеляційна палата, а в липні — Касаційний кримінальний суд Верховного суду. Це перший вирок ВАКС, повʼязаний з реальним позбавленням волі, який пройшов всі інстанції і залишився чинним.
Зараз Матушко знаходиться в СІЗО і в подальшому буде доставлений до виправної колонії.
- Сьогодні, 12 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду засудила колишнього начальника відділу управління Генеральної прокуратури до 2 років позбавлення волі за хабар. У 2016 році він хотів підкупити за $5 тисяч посадових осіб Держаудитслужби.
- Раніше Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області та визнав її винною в отриманні хабаря в €1 тисячу.