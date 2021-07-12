«Слуга народу» на засіданні фракції обговорить законопроєкт про підвищення податків. Туди покличуть міністра економіки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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«Бабель»
Фракція «Слуга народу» на засіданні 12 липня обговорить дискусійний законопроєкт, який передбачає підвищення різних податків.
Про це пише пресслужба партії.
«Ми викликали на фракцію першого віцепрем’єр-міністра України, міністра економіки України Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже і серед депутатів як представників суспільства», — пояснив очільник фракції Давид Арахамія.
За його словами, члени уряду повинні пояснити нардепам всі головні новації цього законопроєкту для того, щоб депутати мали змогу сформувати спільну позицію перед голосуванням у другому читанні.
- Верховна Рада 1 липня у першому читанні ухвалила закон, який передбачає підвищення низки податків і ренти. Передбачається підвищення акцизного податку на алкогольні напої та екологічного податку, податку на продаж нерухомості, податку на землю, податку на придбання авто та інші.