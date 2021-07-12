У центрах масової вакцинації почали щепити препаратом Pfizer

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Вакцина проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNTech тепер доступна для всіх охочих, які щепляться у центрах масової вакцинації населення. Раніше цей препарат використовували у чернігівських центрах.

Про це повідомляє МОЗ.

Пріоритет надаватимуть людям похилого віку та особам, які мають супутні хвороби.

Крім того, до кінця липня МОЗ очікує отримати мільйон доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Водночас в Україні щодня працює до двох тисяч пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та захищають від ускладнень та смерті від COVID-19.

За даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на COVID-19 та 100% ефективність у попередженні госпіталізації та смерті.

Зазначимо, що МОЗ відкрив в Україні майже 200 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.