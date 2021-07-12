Папа Римський вперше з’явився на публіці після операції
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Franco Origlia / Getty Images
Папа Римський Франциск у неділю, 11 липня, вперше з’явився на публіці після операції на кишківнику.
Про це пише Reuters.
Франциск прочитав молитву з балкона лікарні в Римі. Це була його перша молитва, яку він зачитав не з вікна, яке виходить на площу Святого Петра у Ватикані.
Загалом Папа Римський почувався добре. Він близько 10 хвилин зачитував підготовлений текст, а також додавав власні репліки. Разом із ним були кілька дітей — теж пацієнти лікарні, де він перебуває.
На площі під госпіталем зібралося багато вірян, аби послухати молитву від Франциска. Вони вигукували «Нехай живе Папа!» та розмахували прапорами.
- 4 липня очільнику католицької церкви Папі Римському Франциску провели успішну операцію на кишківнику. Після операції він почувається добре.
- Це перша госпіталізація та операція 84-річного Папи Римського Франциска за час його перебування на цій посаді з 2013 року.