Папа Римський вперше з’явився на публіці після операції

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Папа Римський Франциск у неділю, 11 липня, вперше з’явився на публіці після операції на кишківнику.

Про це пише Reuters.

Франциск прочитав молитву з балкона лікарні в Римі. Це була його перша молитва, яку він зачитав не з вікна, яке виходить на площу Святого Петра у Ватикані.

Загалом Папа Римський почувався добре. Він близько 10 хвилин зачитував підготовлений текст, а також додавав власні репліки. Разом із ним були кілька дітей — теж пацієнти лікарні, де він перебуває.

На площі під госпіталем зібралося багато вірян, аби послухати молитву від Франциска. Вони вигукували «Нехай живе Папа!» та розмахували прапорами.