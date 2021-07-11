У Німеччині вперше запровадили режим надзвичайної ситуації через кібератаки

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У німецькому районі Ангальт-Біттерфельд землі Саксонія-Ангальт запровадили режим надзвичайної ситуації через кібератаку. По всій Німеччині подібне відбувається вперше.

Про це пише Deutsche Welle.

Місцева влада не може відновити роботу комп’ютерної системи після кібератаки. Через це у районі, в якому проживає 157 тисяч людей, виявилися заблокованими соціальні виплати. Це і призвело до введення режиму надзвичайної ситуації.

«Ми практично повністю паралізовані — і так буде тривати протягом найближчого тижня», — заявив представник місцевої влади.

У Федеральному управлінні з інформаційної безпеки повідомили, що спеціалісти відомства вже на місці події. Вони зазначили, що, найімовірніше, йдеться про шантаж — спеціальні комп’ютерні програми, які вимагають гроші за відновлення даних.