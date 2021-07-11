У Бельгії повідомили про смерть жінки, яка заразилася одночасно двома штамами коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Бельгії повідомили про перший у країні випадок зараження одразу двома штамами коронавірусу.
Про це пише місцеве видання VRT.
Літня жінка померла від коронавірусної хвороби у березні, але дані про цей випадок оприлюднили лише зараз. «Тести підтвердили, що жінка у віці 90 років, яка померла в лікарні міста Аальст, була заражена одночасно двома штамами коронавірусу. Аналізи показали, що вона була інфікована варіантами «Альфа» і «Бета», відомими як «британський» та «південноафриканський», — йдеться у публікації.
На момент смерті обидва варіанти коронавірусу були широко поширені в Бельгії, тож епідеміологи не виключають, що жінка могла заразитися через контакти з двома різними людьми. У публікації підкреслюється, що померла не була вакцинована.
Як зазначають експерти, подібні випадки «подвійного» зараження коронавірусом є вкрай рідкими, і на цей момент не є зрозумілим, наскільки саме поєднання двох штамів інфекції стало причиною смерті цієї пацієнтки. Для Бельгії цей випадок став першим і поки єдиним.
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