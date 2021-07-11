У Грузії помер телеоператор, якого побили на акції ЛГБТ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Shota Kincha
Опозиційний грузинський телеканал «Пірвелі» повідомив про смерть свого телеоператора Лексо Лашкарави, якого жорстоко побили противники акції ЛГБТ.
Про це пише «Радіо Свобода».
Як зазначили колеги оператора, Лашкарава отримав після побиття струс мозку та множинні переломи кісток. Він лікувався увесь цей час вдома. Також йому намагалися надати допомогу лікарі швидкої. Точної причини смерті поки не називають.
Грузинські журналісти, а також опозиційні партії і громадськість покладають відповідальність на владу Грузії, яка не змогла запобігти жорстким побиттям учасників маршу ЛГБТ, а також журналістів, які висвітлювали подію.
- 5 липня у Тбілісі спалахнули безлади за участю противників ходи ЛГБТ-спільноти, яка мала пройти центральним проспектом Руставелі. Пізніше стало відомо, що у сутичках постраждали щонайменше 47 співробітників ЗМІ. Постраждалих журналістів у понеділок увечері відвідала в одній з тбіліських клінік президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що те, що сталося в Тбілісі, абсолютно неприйнятно.