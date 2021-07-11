Рятувальники у США знайшли під завалами будинку у Флориді тіла вже 86 загиблих. Ще 40 людей досі шукають
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Florida Task Force 2 US&R
Під завалами багатоповерхового будинку у місті Серфсайд, штат Флорида, який обвалився 24 червня, рятувальники знайшли тіла вже 86 загиблих.
Про це пише CNN.
За словами представників рятувальних служб, наразі розбирання завалів і пошук тіл тривають значно швидше після того, як вцілілу частину будинку підірвали і більше немає загрози повторного обвалу.
Мер округу Маямі Даніелла Левін повідомила, що 62 людини із 86 жертв вже були ідентифіковані і їхнім рідним повідомили про смерть близьких. Водночас ще 43 людини залишаються зниклими безвісти.
- 24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, у будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Через ураган «Ельза» рятувальникам довелося підірвати вцілілу частину будинку, тому що існувала загрозу обвалу і другої частини. Після цього пошукові роботи відновилися із більшою силою.