Рятувальники у США знайшли під завалами будинку у Флориді тіла вже 86 загиблих. Ще 40 людей досі шукають

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Twitter / Florida Task Force 2 US&R

Під завалами багатоповерхового будинку у місті Серфсайд, штат Флорида, який обвалився 24 червня, рятувальники знайшли тіла вже 86 загиблих.

Про це пише CNN.

За словами представників рятувальних служб, наразі розбирання завалів і пошук тіл тривають значно швидше після того, як вцілілу частину будинку підірвали і більше немає загрози повторного обвалу.

Мер округу Маямі Даніелла Левін повідомила, що 62 людини із 86 жертв вже були ідентифіковані і їхнім рідним повідомили про смерть близьких. Водночас ще 43 людини залишаються зниклими безвісти.