Чернігів став першим містом, де в центрах масової вакцинації почали робити щеплення препаратом Pfizer

Новини

Getty Images / Bloomberg / Contributor

Чернігів став першим містом в Україні, де в пунктах масової вакцинації почали робити щеплення препаратом Pfizer.

Про це генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар написав у Facebook.

У перший день використання Pfizer, 10 липня, у торговому центрі Hollywood цим препаратом прищепили 686 людей, у ЦУМі — 420. У Деснянську районну раду на вакцинацію китайським препаратом CoronaVac пришли 194 людини.

Читайте також: Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації

Зазначимо, що МОЗ відкрив в Україні майже 200 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.