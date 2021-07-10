Чернігів став першим містом, де в центрах масової вакцинації почали робити щеплення препаратом Pfizer
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Чернігів став першим містом в Україні, де в пунктах масової вакцинації почали робити щеплення препаратом Pfizer.
Про це генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар написав у Facebook.
У перший день використання Pfizer, 10 липня, у торговому центрі Hollywood цим препаратом прищепили 686 людей, у ЦУМі — 420. У Деснянську районну раду на вакцинацію китайським препаратом CoronaVac пришли 194 людини.
Зазначимо, що МОЗ відкрив в Україні майже 200 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу. Тоді щеплення робитимуть усім охочим. На цьому етапі в пункти масової вакцинації прибудуть усі доступні в Україні вакцини, зокрема Pfizer.