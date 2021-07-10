ЄС закупив достатньо вакцин, аби до кінця липня повністю прищепити 70% населення
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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European Parliament / Flickr
Європейський Союз отримав достатньо доз вакцини проти коронавірусу, щоб до кінця липня прищепити 70% дорослого населення. Паралельно в ЄС запустили вакцинацію дітей та підлітків.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Європейський Союз дотримав свого слова. У ці вихідні ми доставили країнам-членам достатньо вакцин, щоб цього місяця повністю прищепити не менш ніж 70% дорослого населення ЄС . До завтра будуть поширені близько 500 мільйонів доз», — зазначила глава Єврокомісії.
Тепер держави-члени ЄС повинні зробити все можливе, щоб збільшити кількість прищеплених громадян — вакцини для цього у них є.
Зазначимо, що ЄС закупив:
- 330 мільйонів доз вакцини BioNTech-Pfizer;
- 100 мільйонів — AstraZeneca;
- 50 мільйонів — Moderna;
- 20 мільйонів — Johnson & Johnson.
Усі препарати, крім Johnson & Johnson, вимагають двох доз для досягнення максимальної ефективності. Наразі в ЄС 44,1% дорослих (від 18 років) вакциновані повністю.
- Європейський Союз з 1 липня запускає паспорти вакцинації. На цю ж дату запланований їх запуск і в Україні. Уряд запевняє, що вони будуть сумісні з європейськими — отже, українці зможуть подорожувати до країн ЄС.