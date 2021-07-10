ЄС закупив достатньо вакцин, аби до кінця липня повністю прищепити 70% населення

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European Parliament / Flickr

Європейський Союз отримав достатньо доз вакцини проти коронавірусу, щоб до кінця липня прищепити 70% дорослого населення. Паралельно в ЄС запустили вакцинацію дітей та підлітків.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Європейський Союз дотримав свого слова. У ці вихідні ми доставили країнам-членам достатньо вакцин, щоб цього місяця повністю прищепити не менш ніж 70% дорослого населення ЄС . До завтра будуть поширені близько 500 мільйонів доз», — зазначила глава Єврокомісії.

Тепер держави-члени ЄС повинні зробити все можливе, щоб збільшити кількість прищеплених громадян — вакцини для цього у них є.

Зазначимо, що ЄС закупив:

330 мільйонів доз вакцини BioNTech-Pfizer;

100 мільйонів — AstraZeneca;

50 мільйонів — Moderna;

20 мільйонів — Johnson & Johnson.

Усі препарати, крім Johnson & Johnson, вимагають двох доз для досягнення максимальної ефективності. Наразі в ЄС 44,1% дорослих (від 18 років) вакциновані повністю.