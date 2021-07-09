Netflix назвав дату виходу другого сезону «Відьмака»
- Автор:
- Олег Панфілович
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TVLine
Стримінговий сервіс Netflix оголосив дату релізу другого сезону серіалу «Відьмак».
Про це повідомляє The Verge.
Нові епізоди можна буде подивитися на сервісі 17 грудня 2021 року. Анонс відбувся в рамках цифрового івенту WitcherCon, присвяченого серіалу.
Сезон складатиметься з восьми серій — Netflix вже представив назви та логотипи семи з них, за винятком останнього. Як повідомили творці шоу, нові епізоди в першу чергу будуть присвячені взаєминам Геральта та Цірі.
Премʼєра першого сезону «Відьмака» відбулася у грудні 2019 року. Перша частина шоу також складалася з восьми епізодів. Зйомки продовження затягнулися через пандемію коронавірусу.
- У липні 2020 року сервіс Netflix анонсував вихід серіалу The Witcher: Blood Origin. Це приквел фентезійного серіалу The Witcher («Відьмак»).