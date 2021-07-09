Байден вимагає від Путіна «вжити заходів» проти хакерів, які атакують США
- Автор:
- Олег Панфілович
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Прес-служба Білого Дому
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та вимагає «вжити заходів» щодо хакерів, які атакують США.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
За словами представників Білого дому, Байден повідомив Путіну про необхідність вжити заходів щодо груп хакерів-вимагачів, які атакують США з території Росії, та долучитися до більш широкої ініціативи боротьби з вірусами-вимагачами.
«Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати зроблять всі необхідні дії для захисту свого народу і своєї критично важливої інфраструктури перед обличчям цього безперервного виклику», — йдеться у повідомленні.
- На початку липня Білий дім направив американські спецслужби розслідувати, хто стоїть за хакерською атакою, від якої постраждали близько 200 американських компаній. Експерти кажуть про ймовірну причетність угруповання REvil, яке пов’язане з Росією.
- Обʼєктом нової кібератаки 1 липня стала IT-фірма Kaseya з Флориди. Внаслідок атаки тільки в Сполучених Штатах постраждали не менше 200 компаній, що використовують програмне забезпечення Kaseya, а у всьому світі злам міг вплинути на діяльність близько 1 000 підприємств. Жертвами кіберзлочинців стали і кілька мереж супермаркетів Швеції, які також користуються послугами Kaseya. Компанія ESET заявила, що від дій зловмисників постраждали фірми у як мінімум 17 країнах світу.