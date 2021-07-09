Комітет Ради підтримав пропозиції Зеленського до закону про перезапуск кваліфікаційної комісії суддів

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Комітет з питань правової політики на своєму засіданні у п’ятницю підтримав пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №3711-д про оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів .

Про це повідомляє пресслужба «Слуги народу».

«Комітет підтримав принципову позицію президента щодо того, що при голосуванні конкурсної комісії, котра допомагатиме у відборі майбутніх членів ВККС, має бути дотримана рекомендація Венеційської комісії щодо ключової ролі міжнародних експертів. Саме через це було накладено вето президента. Також були деякі технічні поправки, що вдосконалюють закон», – пояснив голова комітету, нардеп Андрій Костін.

За його словами, вже у вівторок, 13 липня, Верховна Рада вдруге підтримає цей законопроєкт із урахуванням пропозицій президента.

«Одразу після цього ми починаємо розгляд законопроєкту №5068 щодо Вищої ради правосуддя. Він передбачає створення Етичної ради за участі наших міжнародних партнерів. Рекомендація комітету – застосувати саме позицію Венеційської комісії щодо ключової ролі міжнародних експертів при ухваленні рішень», – додав Костін.