У столиці Бангладеш сталася пожежа, загинули майже 50 людей

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У Бангладеш через пожежу на фабриці з виробництва продуктів загинули щонайменше 49 людей.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Пожежа сталася у столиці країни Дацці. Вона розпочалася пізно ввечері 8 липня, охопила п’ятиповерхову фабрику Hashem. Незрозуміло, скільки співробітників на той момент було всередині або що спричинило пожежу.

За словами заступника директора пожежної служби та цивільного захисту, на той час головні ворота закладу поблизу Дакки були зачинені зсередини. Повідомляється, що число жертв може зрости внаслідок загибелі людей під час рятувальної операції.