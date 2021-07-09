Новим речником Зеленського став Сергій Никифоров

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sergii.nykyforov / Instagram

Президент України Володимир Зеленський призначив ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Никифорова своїм прессекретарем. Про це йдеться в його указі від 9 липня.

На цій посаді Никифоров замінить Юлію Мендель, яка пішла з неї у квітні 2021 року. Вона після відпустки буде позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака зі звʼязків з іноземними ЗМІ.

Хоч Никифорова офіційно призначили лише 9 липня, 6 липня він вже супроводжував Зеленського під час візиту до Литви.

Сергію Никифорову 34 роки. У 2008 році він закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2007 року працював кореспондентом телеканалів «Перший національний», «Рудана» (Кривий Ріг), «24» і «К1». З 2011-го і до моменту закриття у 2017 році — в українській службі Euronews. Її редакція розташовувалася у французькому Ліоні, де і жив Никифоров.

З 2019 року Никифоров працює в холдингу «Медіа Група Україна» олігарха Ріната Ахметова. Був кореспондентом програми «Сьогодні», потім ведучим випуску новин телеканалу «Україна 24», а з жовтня 2020 року — проєкту «Ранок чемпіонів» разом з Талою Калатай.