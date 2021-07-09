Китай прибрав гігантських панд із переліку тварин, які перебувають під загрозою зникнення

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Instagram / Ocean Park

Китайські чиновники заявили, що гігантські панди більше не класифікуються як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Їхня кількість у дикій природі вже досягла 1 800, але вид, як і раніше, вважається уразливим.

Про це повідомляє BBC.

Експерти кажуть, що Китаю вдалося врятувати свою культову тварину завдяки довгостроковим зусиллям щодо збереження — так, приміром, влада насадила бамбукові ліси (бамбук становить близько 99% раціону панд, без нього вони можуть голодувати).

«Останнє оновлення класифікації відображає поліпшення умов їхнього життя і зусилля Китаю по збереженню їхніх середовищ існування», — сказав глава департаменту природи і охорони навколишнього середовища Міністерства екології.

Китайські користувачі соціальних мереж були в захваті від цієї новини, заявивши, що це доказ того, що зусилля по збереженню навколишнього середовища того варті.

Зазначимо, що у 2016 році Міжнародний союз охорони природи виключив панд зі списку зникомих видів, але він все ще залишався вразливим. Однак тоді китайські офіційні особи оскаржили це рішення, заявивши, що воно може ввести людей в оману і змусити їх повірити в те, що можна ослабити зусилля зі збереження виду.

Китай вважає панд національним надбанням. Свого часу влада обрала їх для «живого подарунка» з політичним підтекстом — тварин дарували іншим дружнім країнам. Велика панда є вразливим видом, її популяція і рівень народжуваності постійно зменшуються — як у дикій природі, так і при утриманні в неволі. Головними загрозами виживанню великих панд у дикій природі є подальша втрата природного середовища проживання — бамбукові ліси, де вони живуть, масово вирубують. Ще одна небезпека — дуже низький рівень народжуваності як у неволі, так і в дикій природі.