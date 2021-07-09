У вихідні у більшій частині України очікується дощ — але спека нікуди не дінеться

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Pixabay / Thorsten Frenzel

У вихідні, 10—11 липня, а також у понеділок, 12 липня, у більшій частині України очікується дощ, місцями він буде із градом.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Вдень у суботу, 11 липня, на Закарпатті, Прикарпатті, а також у південних областях очікуються дощі. У неділю, 12 липня, на більшій частині території країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих районах можливий град та шквалисте посилення вітру до 15—20 м/с.

Що стосується температури, то в наступні три доби в Україні утримається спекотна погода: вночі буде +15...+21 °С, а вдень +29...+34 °С.