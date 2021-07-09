У Туреччині опублікували результати досліджень вакцини CoronaVac. Ефективність — 83%

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

У Туреччині оприлюднили результати третьої фази досліджень китайської вакцини CoronaVac. Вона виявилася ефективною на 83,5% у запобіганні коронавірусної хвороби з симптомами, та на 100% — у госпіталізації.

Відповідні дані опубліковані в авторитетному міжнародному медичному виданні The Lancet.

Автори дослідження обрали 10 тисяч добровольців віком від 18 до 59 років. 6,6 тисячі з них отримали вакцину, а 3,5 тисячі — плацебо. Дослідження тривало з 14 вересня 2020 року до 5 січня 2021 року.

У результаті через понад 14 днів після введення другої дози вакцини коронавірусом із симптомами захворіли 9 людей із тих, хто отримали препарат, та 32 людини із тих, хто отримали плацебо.

Водночас жоден із групи тих, хто отримав вакцину, до лікарні не потрапив. Автори зазначають, що у 90% учасників вакцина стимулювала виробництво антитіл.

Але учені наголошують, що це дослідження проводилось до появи нових, більш заразних та небезпечних штамів, а тому точних даних щодо того, наскільки ефективна вакцина CoronaVac від них, поки немає.